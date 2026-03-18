Linz (www.anleihencheck.de) - Heute tagt die US-amerikanische Notenbank (FED) über ihren weiteren Zinskurs, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während zu Beginn des Jahres der Markt noch an mehrere Zinsschritte in diesem Jahr geglaubt habe, drehe sich das Bild nach Ausbruch des Iran Krieges deutlich. Derzeit gehe der Markt lediglich von einem Zinsschritt im gesamten Jahr aus. Für die heutige Zinssitzung werde demnach mit keiner Senkung gerechnet. Das Zinsniveau werde aller Vorraussicht bei 3,50% - 3,75% verbleiben. Spannend werde wie sich die einzelnen Notenbanker innerhalb der FOMC positionieren und welche Schlüsse für zukünftige Entscheidungen daraus abgeleitet werden könnten. Es bleibe abzuwarten, ob sich die Notenbank angesichts der aktuellen angespannten geopolitischen Lage geschlossen präsentiere oder ob Spannungen zwischen den moderaten und restriktiven Stimmen deutlicher würden. (18.03.2026/alc/a/a) ...

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