Nachdem der Goldpreis zuletzt um die psychologisch wichtige Marke von 5.000 Dollar geschwankt hat, kam zuletzt stärker Druck auf. Bis zum Mittwochmittag gab der Goldpreis bis auf 4.955 Dollar ab. Belastet wird das Edelmetall derzeit vor allem von zwei Faktoren: einem festeren US-Dollar und gedämpften Erwartungen an baldige Zinssenkungen in den USA.Trotz der angespannten Lage im Nahen Osten bleibt die typische Flucht in den "sicheren Hafen" Gold bislang aus. Zwar hatte der Preis zu Beginn der Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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