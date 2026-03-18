© Foto: UnsplashVom 5-Dollar-IPO auf 31 US-Dollar am ersten Tag: Die Aktie von Swarmer explodiert. Das Unternehmen entwickelt Software, mit der ein Operator hunderte Kampfdrohnen gleichzeitig steuern kann.Die Aktie des Drohnen-Softwareunternehmens Swarmer hat bei ihrem Börsendebüt für Aufsehen gesorgt. Am ersten Handelstag schoss der Kurs zeitweise um bis zu 700 Prozent nach oben und schloss schließlich mit einem Plus von 520 Prozent bei 31 US-Dollar. Ausgegeben worden waren die Aktien im Börsengang erst am Vortag zu einem Preis von 5 US-Dollar. Damit brachte das Unternehmen rund 15 Millionen US-Dollar frisches Kapital ein und erreichte zum Handelsende eine Bewertung von etwa 350 bis 380 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE