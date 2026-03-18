Die Weltwirtschaft bleibt angesichts geopolitischer Spannungen, erhöhter Geldpolitik-Unsicherheit und anhaltender Marktvolatilität in unruhigem Fahrwasser. In diesem Umfeld erlebt Gold eine Renaissance als strategisches Portfolio-Asset. Laut einer aktuellen Analyse des World Gold Council ist Gold nicht nur ein Krisenschutz, sondern kann 2026 eine tragende Rolle in Portfolios spielen. Starke Wirtschaft - aber überschaubare Markt-Renditen Trotz robuster makroökonomischer Daten - zum Beispiel in Indien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin