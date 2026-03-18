Mondsee (ots) -Ab Ende März glitzern die Seen rund um Wolfgangsee, Attersee, Mondsee und Fuschlsee wieder mit den Greenfees um die Wette. Die 9 Anlagen der Region Golf & Seen öffnen ihre Fairways und laden Schweizer Golfer dazu ein, die Saison vor beeindruckender Alpenkulisse zu eröffnen.Die Golf & Seen-Plätze im Salzkammergut und Salzburger Seenland gelten als landschaftliche Juwelen Österreichs. Ob auf dem von Jack Nicklaus entworfenen Championship Course in Gut Altentann oder im traditionsreichen Golfclub am Mondsee - die Kombination aus sportlicher Herausforderung und tiefblauen Seen bietet den perfekten ersten Abschlag nach dem Winter.Sport trifft auf Entspannung: Nach den Wintermonaten ist das Bedürfnis nach Bewegung im Freien groß. Golf bietet hier den idealen Rhythmus aus Fokus und Ruhe. Zwischen sanften Hügeln, klaren Seen und alpiner Kulisse entstehen Spielbahnen, die Naturgenuss und Präzision vereinen.Zusätzlich zum sportlichen Angebot haben sich 20 spezialisierte Partnerhotels auf Golfgäste eingestellt. Nach der Runde warten exklusive Wellnessbereiche und regionale Kulinarik. Maßgeschneiderte Packages, inklusive Greenfee-Ermäßigungen und reservierten Startzeiten, machen die Regionen zu idealen Zielen für Golfreisen. Wer sein Handicap verbessern möchte, findet in den lokalen Golfschulen vom Schnupperkurs bis zur Privatstunde das passende Programm.Weitere Infos und die kostenlose Broschüre erhalten Sie unter:www.golfundseen.atPressekontakt:ARGE Golf & Seen Salzkammergut TourismusTelefon: +43 6232 2270 | info@golfundseen.at | www.golfundseen.atOriginal-Content von: Golf & Seen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103471/100939026