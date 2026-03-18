Hamburg (ots) -Fußballweltmeister André Schürrle kritisiert den Leistungsdruck im Profifußball: "Ich wusste, dass ich nicht mehr in diesem Hamsterrad sein wollte. Mir immer wieder diese Liebe und diese Bestätigung von außen holen zu müssen. Diese Fremdbestimmung", sagt der 35-Jährige dem ZEITmagazin MANN.Schürrle, der seine Karriere 2020 im Alter von 29 Jahren beendete, berichtet in der neuen Ausgabe des ZEITmagazin MANN, dass er sich oft danach gesehnt habe, "geliebt zu werden", insbesondere während seiner Station bei Borussia Dortmund. Gleichzeitig sei ein offener Umgang mit solchen Gefühlen kaum möglich gewesen: Mit Mitspielern habe man darüber selten gesprochen, weil man immer "verlässlich wirken" wollte.Heute trainiert der Weltmeister von 2014 für extreme Ausdauerbelastungen wie mehrtägige Wüstenläufe. "Ich hatte immer wieder das Gefühl, da ist noch mehr", sagt Schürrle über die Zeit nach seiner aktiven Laufbahn. Gerade in Momenten größter Erschöpfung finde er Klarheit: "Man muss spüren, dass man selbst entscheidet, weiterzugehen."Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen für Zitierungen gerne zu.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:DIE ZEIT Unternehmenskommunikation (E-Mail: presse@zeit.de)Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/6238315