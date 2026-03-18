Baden-Baden (ots) -Der Südwestrundfunk (SWR) schreibt den Karl-Sczuka-Preis 2026 für Hörspiel als Radiokunst aus. Bis zum 23. Mai 2026 können Werke aus den Bereichen Hörspiel, Medienkunst und Musik eingereicht werden, die in akustischen Spielformen musikalische Strukturen und Materialien benutzen. Der Preis gilt als international wichtigste Auszeichnung für avancierte Werke der Radiokunst und besteht aus einem Hauptpreis, der mit 12.500 Euro dotiert ist, sowie aus einem Förderpreis in Höhe von 2.500 Euro. Mit dem Förderpreis verbunden ist die Möglichkeit einer zweiwöchigen Produktion in einem Hörspielstudio des SWR.Jury und PreisverleihungÜber die Vergabe des Preises entscheidet eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz des Bildenden Künstlers Olaf Nicolai. Weitere Mitglieder der Jury sind die Kuratorin und Autorin Inke Arns, die Kuratorin, Autorin und Dozentin Julia Cloot, der Literaturwissenschaftler Michael Grote und der Schriftsteller, Musiker und DJ Thomas Meinecke. Die Preisverleihung des Karl-Sczuka-Preises findet als öffentliche Veranstaltung im Rahmen der Donaueschinger Musiktage 2026 statt. Der Karl-Sczuka-Preis wurde 1955 vom ehemaligen Südwestfunk gestiftet. Namensgeber ist der Hauskomponist der SWF-Gründerjahre Karl Sczuka (1900-1954).Einreichung unveröffentlichter Werke möglichBewerbungen müssen in Form sendefähiger Audio-Dateien zusammen mit den erforderlichen Unterlagen über das Online-Anmeldeformular beim SWR eingehen. Für die Urheber kann auch der Produzent einreichen. Falls die Erstsendung oder eine Veröffentlichung auf Tonträgern oder online bereits erfolgt sind, darf deren Datum nicht vor dem 1. Juni 2025 liegen. Auch ungesendete Arbeiten sind willkommen.EinreichungsbedingungenIn deutscher und englischer Sprache unter www.swr.de/swrkultur/sczuka (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswrkultur%2Fsczuka&data=05%7C02%7CAran.Kleebaur%40swr.de%7Cb80d5eb19cc94f1a371908de838d6e2a%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639092840609355387%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sJhtZsaz0fjXIGbFmIR7gzl1Jw3kSW1vJZn8%2F2GLJyk%3D&reserved=0).Das Online-Anmeldeformular muss inklusive der erforderlichen Unterlagen bis zum 23. Mai ausgefüllt und hochgeladen werden. Einreichungen sind ausschließlich auf elektronischem Weg möglich.Bitte beachten Sie, dass für das erfolgreiche Absenden der Online-Anmeldung folgende Dateien für den Upload benötigt werden: Audiodatei, Manuskript und/oder Treatment, Biografie mit Werkverzeichnis, Fotoportrait der Künstler:innen (die maximale Dateigröße beträgt jeweils 1 GB)Kontakt Sekretariat Karl-Sczuka-Preis: sczuka@swr.de, Telefon: 07221 929 24333Pressekontakt:Lisa Gerhardt, Telefon: 07221 929 22453, lisa.gerhardt@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6238321