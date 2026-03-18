Die Tencent-Aktie rührt sich am Mittwochmorgen nicht vom Fleck. Haben die Zahlen für das letzte Quartal und Jahr denn keine Überraschung gebracht und ist das Papier des chinesischen Technologiekonzerns keinen Kauf wert? Starke Zahlen Die Zahlen, die Tencent für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorlegte, können sich sehen lassen. Der chinesische Technologieriese konnte in fast allen Kernbereichen zulegen und übertraf die Erwartungen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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