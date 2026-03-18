Kaspa liefert weitere Performance im Hinblick auf den erst zu Wochenbeginn gestarteten Auftrieb. Nach dem Ausbruch über die frühere Range zieht der Coin bislang in der Spitze um +34% zügig weiter an und arbeitet sich bereits in Richtung der nächsten Widerstandszone vor. Bleibt das Momentum intakt, dürfte nun die Marke von 0,042 US$ in den Fokus rücken. Ausbruch gewinnt an Qualität Die drei letzten Handelstage erscheinen mehr als nur ein kurzer Impuls. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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