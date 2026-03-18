Beim Blick auf die Kursentwicklung der Trump Media-Aktie dürften selbst hartgesottene Fans des US-Präsidenten vom Glauben abfallen. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich der Aktienkurs der Muttergesellschaft der Social Media-Plattform Truth Social mehr als halbiert. Inzwischen ist die Trump Media-Aktie keine 10 US$ mehr wert. Was steckt hinter dem Absturz und gibt es noch Hoffnung für Trump Media? Kein Umsatz und nur Verluste Für die katastrophale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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