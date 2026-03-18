Perplexity treibt sein KI-Agenten-System Computer und seinen KI-Browser Comet zugleich voran. Während das Allround-System jetzt mobil verfügbar ist, soll Comet Enterprise Unternehmen einen sichereren und besser steuerbaren Zugang zu agentischen KI-Workflows bieten. Nachdem das KI-Unternehmen mit Perplexity Computer erst ein System für gebündelte KI-Funktionen vorgestellt und kurz darauf mit dem Personal Computer ein Always-on-Kontrollsystem für komplexe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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