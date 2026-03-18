Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank schießt am Mittwoch um fast neun Prozent nach oben. Auslöser: gleich mehrere Insiderkäufe aus dem Vorstand sowie ein geplanter Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. War das der lang erhoffte Befreiungsschlag für die Aktie der einstigen Dividendenperle?Insiderkäufe befeuern heute die Aktie der Pfandbriefbank. Tatsächlich griffen gleich mehrere Top-Manager zu: Vorstandschef Kay Wolf investierte über 28.000 Euro, auch die Vorstände Jörn Joseph und Dr. Pamela ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär