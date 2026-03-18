Versicherungsmakler dürfen nicht mehr mit "Unabhängigkeit" werben, so verschiedene Urteile. Während ihre rechtliche Stellung als Sachwalter unberührt bleibt, bringen überraschende Entwicklungen im Rahmen der EU-Kleinanlegerstrategie (RIS) neue Unsicherheiten. Die Rechtsprechung sendet zunehmend klare Signale: Versicherungsmakler dürfen nicht länger mit dem Begriff der "Unabhängigkeit" werben. Spätestens mit dem jüngsten Urteil des Oberlandesgerichts (OLG Köln) bestätigt sich eine gefestigte Auffassung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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