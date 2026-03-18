Wien (www.fondscheck.de) - Lingohr Asset Management verschmilzt zum 14. April den Fonds StarCapital Equity Value Plus (ISIN LU0114997082/ WKN 940076) auf den Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value (ISIN LU0044747169/ WKN 972580), so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer Vertriebsmitteilung hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Die Düsseldorfer Value-Boutique begründe die Fusion auf Nachfrage mit erhöhten Skaleneffekten und reduzierter Produktkomplexität - auch weil die Fondsvolumen in etwa gleich seien. Der StarCapital Equity Value Plus verwalte knapp 28 Millionen Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
