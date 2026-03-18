Die niederländische Werft Damen Shipyards hat die erste Einheit ihrer vollelektrische Fähre Waterbus 2907 Electric produziert. Die E-Fähre wurde für den nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr in städtischen Gebieten konzipiert, bietet Platz für 130 Passagiere und zeichnet sich durch extrem geringe Wellenbildung und null Emissionen aus. Das vollelektrische Modell folgt auf eine Hybridversion des Waterbus 2907, die bereits für eine spätere Umrüstung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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