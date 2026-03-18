© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAISteigende Heliumpreise sorgen für Nervosität in der Chipbranche. Noch läuft alles stabil - doch der Konflikt im Nahen Osten birgt Risiken.Halbleiterhersteller in Malaysia beobachten laut Reuters die Lage genau: Helium, ein zentraler Rohstoff der Chipproduktion, könnte knapp werden. Wong Siew Hai, Präsident des malaysischen Verbandes der Halbleiterindustrie, sagte dem Nachrichtendienst: "Chiphersteller beobachten die Risiken, die sich aus Unterbrechungen der Heliumversorgung ergeben." Gleichzeitig betont er: "Die Situation hat bislang zu keinen Betriebsunterbrechungen geführt." Der Grund liegt im Nahost-Konflikt: Angriffe auf die Energieinfrastruktur haben die Produktion von Flüssigerdgas in …Den vollständigen Artikel lesen
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