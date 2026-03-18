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Dataminr und Crisis24 geben strategische Partnerschaft bekannt, streben Pionierrolle bei Entwicklung eines globalen KI-gestützten Risikomanagements an



18.03.2026 / 14:05 CET/CEST

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Durch die Partnerschaft entsteht die fortschrittlichste Critical Event Management (CEM)-Plattform der Branche mit unübertroffenen agentischen und KI-Fähigkeiten. NEW YORK und ANNAPOLIS, Maryland, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Dataminr, der führende Anbieter von KI-gestützter Echtzeit-Event-, Threat- und Risk-Intelligence, und Crisis24, der globale Marktführer, der KI im integrierten Risikomanagement, in der nachrichtendienstlichen Sicherheit und in medizinischen Operationen, Personenschutz, medizinischen Conciergediensten und der Krisenberatung einsetzt, gaben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt. Unter dieser Vereinbarung werden die branchenführende Echtzeit-Intelligenz- und die KI-Fähigkeiten von Dataminr in die führende proprietäre Risikomanagementplattform von Crisis24 einfließen. Diese Plattform wird von Fortune-500-Unternehmen und anderen globalen Organisationen beim Management von Risiken und kritischen Ereignissen eingesetzt. Die KI-Plattform von Dataminr identifiziert in Echtzeit die wichtigsten und relevantesten Ereignisse, Bedrohungen und Risiken aus mehr als einer Million öffentlichen Datenquellen, darunter Text-, Bild-, Video-, Audio- und Sensordaten. Die Kombination dieser Plattform mit der globalen Plattform von Crisis24 ermöglicht es Unternehmen, die komplexe und sich ständig verändernde Risiken bewältigen müssen, deutlich schneller auf Ereignisse zu reagieren und dabei auf fundiertere kontextbezogene Informationen zurückzugreifen. Aktuell tritt die Branche in ein neues Zeitalter ein, denn KI-gestützte Intelligenz und agentische Workflows verändern grundlegend, wie Organisationen ihre Mitarbeiter, Einrichtungen und Abläufe schützen. "In der heutigen Risikoumgebung sind Schnelligkeit und Relevanz Macht", sagte Gregoire Pinton, Managing Director und Global Head of Integrated Risk Management, Crisis24. "Durch die Kombination der umfassenden Früherkennung und tiefgreifenden Kontextinformationen von Dataminr mit der innovativen Technologie von Crisis24, der mehrschichtigen Intelligenz von Mensch und Maschine, den Workflows für das Risikomanagement, Massenbenachrichtigungen und globalen Reaktionsmöglichkeiten definieren wir neu, wie Unternehmen Risiken antizipieren und darauf reagieren. Diese integrierte Lösung befähigt Entscheidungsträger, früher an Informationen zu gelangen, schneller zu entscheiden und souverän zu reagieren." "Indem wir unsere branchenführende, KI-gestützte Echtzeit-Event-, Threat- und Risk-Intelligence in die ebenfalls branchenführenden Critical-Event-Management-Plattformen von Crisis24 integrieren, versetzen wir Führungskräfte in die Lage, mit beispielloser Geschwindigkeit und Sicherheit zu handeln, um Risiken zu reduzieren und Menschen, Vermögenswerte und Abläufe besser zu schützen", sagte Matt Harrell, Chief Partner Officer bei Dataminr. Mit Agentic- und Predictive-KI einen neuen Standard im kritischen Ereignismanagement setzen Gemeinsam werden Dataminr und Crisis24 ihren Kunden ein beispielloses Maß an Präzision und Lagebewusstsein beim Management kritischer Ereignisse bieten. Dies geschieht über eine "Single Pane of Glass"-Lösung, die Visualisierungstools, Automatisierung, Analysen, Unterstützung und Reaktion vereint. Die Partner reduzieren dadurch deutlich die Zeit, die Organisationen benötigen, um Ereignisse weltweit zu erkennen und darauf zu reagieren. Ihre integrierte Umgebung wird als erste über die fortschrittlichen KI-Funktionen von Dataminr verfügen, darunter ReGenAI Live-Briefs, autonome Intel Agents, die wichtige Kontextinformationen zu aktuellen Ereignissen bieten, und Predictive Intelligence. Auf diese Innovationen folgen maßgeschneiderte Informationen für jeden Kunden: Die Signale von Dataminr werden mit internen Kundendaten verbunden, um so die Funktionen von Live Briefs, Intel Agents und Predictive Intelligence an die einzigartigen Abläufe, das Risikoprofil und die Vermögenswerte jeder Organisation anzupassen. Mehr entdecken auf der ISC West 2026 Dataminr und Crisis24 werden ihre gemeinsame Vision für die Zukunft des globalen KI-gestützten Risikomanagements auf der ISC West 2026 vom 25. bis 27. März in Las Vegas teilen. Führungskräfte beider Unternehmen werden bei Meetings gemeinsam auftreten, um die kurz- und langfristigen Pläne für diese revolutionäre Partnerschaft zu erläutern. Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, den Crisis24/GardaWorld-Stand 20051 zu besuchen, um zu erfahren, wie diese Partnerschaft neu definiert, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter, Reisenden, Einrichtungen und Kerngeschäfte im Zeitalter der Agentic AI schützen. Machen Sie hier einen Termin für Ihr ISC-West-Meeting. Über Dataminr Dataminr ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter Echtzeit-Event-, Threat- und Risk-Intelligence. Das Unternehmen liefert so früh wie möglich verwertbare Informationen über kritische Ereignisse, aufkommende Bedrohungen und unerwartete Risiken in den physischen, digitalen und Cyber-Domänen. Dataminr hat erstmals Multi-Modal Fusion KI eingeführt und Text in 150 Sprachen, Bild-, Video-, Audio- und Sensorsignale aus 1 Mio. öffentlichen Datenquellen synthetisiert, um die schnellste und genaueste Echtzeiterkennung zu liefern. Die KI-Innovationen von Dataminr, darunter ReGenAI, Intel Agents und PreGenAI, bauen auf dieser Grundlage auf, indem sie Live-Briefs, agentischen KI-gestützten Kontext und prädiktive Intelligenz bereitstellen. Mehr als 100 US-Regierungsbehörden, 20 internationale Regierungen, zwei Drittel der Fortune 50 und die Hälfte der Fortune 100 vertrauen darauf, dass Dataminr Menschen, Vermögenswerte und Abläufe schützt und mit unübertroffener Geschwindigkeit und Zuversicht reagiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.dataminr.com . Informationen zu Crisis24 Crisis24 ist ein weltweit vertretener KI-basierter Anbieter für das Management von Reiserisiken, Massenkommunikation, für die Verwaltung von kritischen Ereignissen, die Krisensicherheitsberatung, den Personenschutz und weltweiten medizinischen Concierge-Service, der es führenden Organisationen, Marken und einflussreichen Personen ermöglicht, in einer unsicheren Welt mit Zuversicht zu agieren. Mit unseren eigenen KI-gestützten SaaS-Technologien, unseren hochmodernen globalen Einsatzzentralen eine umfassende weltweite Präsenz und dem weltweit größten Team von Nachrichtenanalysten im privaten Sektor sind wir der bevorzugte Partner von Fortune-500-Unternehmen und bieten lokalisierte Einblicke und globale Perspektiven sowie Dienstleistungen in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Krisenreaktion, eingebettete Intelligence und Beratung. Mit einer einzigartigen, integrierten und skalierbaren Plattform verfügt Crisis24 über ein konkurrenzloses Finanzprofil, das höhere Investitionen in Technologie ermöglicht als andere Unternehmen der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter: crisis24.com . Kontakte: Dataminr-Medienbeziehungen, media@dataminr.com ; Crisis24-Medienbeziehungen, media@crisis24.com View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dataminr-und-crisis24-geben-strategische-partnerschaft-bekannt-streben-pionierrolle-bei-entwicklung-eines-globalen-ki-gestutzten-risikomanagements-an-302717454.html



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