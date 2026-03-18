Forscher:innen haben in Gesteinsproben des Asteroiden Ryugu alle fünf Nukleinbasen gefunden -Â und damit die Bausteine für das Erbgut irdischen Lebens. Das ist zwar keine Premiere. Der Fund untermauert damit aber eine bedeutende Hypothese. Brachten Asteroiden die Bausteine für das irdische Leben auf die Erde? Dieser Frage gehen Forscher:innen schon seit Längerem nach. In Meteoriten konnten zwar schon Nukleinbasen, die Bausteine des menschlichen Erbguts, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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