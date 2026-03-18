Sylt (ots) -Mit der Markteinführung etabliert CAVI EXO eine neue Generation der Premium Skincare, die Kaviar-Exosomen weltweit erstmalig als registrierten und patentierten Wirkstoffträger in wissenschaftlich fundierten kosmetischen Formulierungen einsetzt. Damit definiert die Marke nicht nur einen neuen technologischen Standard, sondern verankert ihre Position klar im innovationsgetriebenen Premiumsegment der internationalen Kosmetik.Der wissenschaftliche Kern von CAVI EXO ist ein konsequenter Dreiklang aus Kaviar-Exosomen, hochkonzentriertem Kaviarextrakt und probiotischen Exosomen, den es in der Kosmetik bislang nicht gab.Kaviar-Exosomen sind mikroskopisch kleine Vesikel, die direkt aus hochwertigem Kaviar isoliert werden und eine außergewöhnliche strukturelle Nähe zur menschlichen Haut besitzen. Ihre Zellstruktur wird von der Haut sofort erkannt und aufgenommen, was ihnen eine Sonderstellung in der Kosmetik verschafft. Als hochpräzise Transportvesikel befördern sie Wirkstoffe gezielt in die tiefen, aktiven Hautschichten, aktivieren die interzelluläre Kommunikation und stoßen Regenerationsprozesse auf zellulärer Ebene an. Eine Bioverfügbarkeit, die klassische Liposomen-Technologien weit hinter sich lässt.Der hochdosierte Kaviarextrakt selbst liefert einen hochkonzentrierten Nährstoffkomplex aus essenziellen Aminosäuren, strukturgebenden Proteinen, bioaktiven Peptiden, den Vitaminen A, D und E sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Allesamt Wirkstoffe, die die Hautbarriere stärken und die Kollagensynthese unterstützen.Die probiotischen Exosomen, aus kontrollierten Fermentationsprozessen gewonnen, komplettieren den Dreiklang: Sie verstärken die antioxidative Schutzwirkung, neutralisieren freie Radikale und aktivieren die hauteigenen Reparaturmechanismen für eine Regeneration, die von innen heraus sichtbar wird.Hergestellt werden die Produkte von COSRIUM in Seoul, Südkorea, dem globalen Referenzmarkt für Beauty-Innovation und kosmetische Forschung. Im August 2023 gelang COSRIUM als erstem Unternehmen weltweit die Registrierung von Kaviar-Exosomen beim Personal Care Products Council (PCPC) in den USA. Unter dem Namen COSRIUM CAVI EXO wurden sie in die internationale INCI-Liste aufgenommen. Das METAOILCAVIAR(K) wurde zusätzlich exklusiv von CAVI EXO patentiert. Beide Meilensteine belegen den technologischen Pionieranspruch, mit dem CAVI EXO in den Markt eintritt. Im Mittelpunkt der Linie steht die TIMELESS REPLENISHING CREAM als Key Produkt, da es die höchste Anzahl der Exosomen (ca. 150 Mio.) und durch das enthaltene META OIL die höchste Konzentration an Kaviarextrakt (19.999ppm) enthält."CAVI EXO steht für eine Technologie, die es in dieser Form bislang schlicht nicht gab. Wir verbinden die weltweit erste Registrierung von Kaviar-Exosomen mit einer Formulierungsphilosophie, die keine Kompromisse kennt. Unser Anspruch ist eine Hautpflege, die tief, wirksam und sensorisch in die Biologie der Haut eingreift.", sagt Geschäftsführer Tolga Er.Zur Markteinführung umfasst die Skincare-Linie von CAVI EXO sechs aufeinander abgestimmte Formulierungen, die gemeinsam ein vollständiges Luxury-Pflegeritual bilden.1. Der CAVIAR VEIL FOAMING CLEANSER (150 ml) mit hochkonzentriertem Kaviarextrakt bereitet die Haut schonend und pH-optimal auf die nachfolgenden Wirkstoffphasen vor. UVP: 60,00EUR2. Der AURA REVITALIZING ESSENCE TONER (100 ml) mit 103 Mio. Kaviar-Exosomen versorgt die Haut als ultrafeiner Sprühnebel sofort mit Feuchtigkeit, verfeinert die Textur und stärkt die Feuchtigkeitsbarriere nachhaltig. Resultat Wirksamkeitstest: Sofortige Feuchtigkeitssteigerung +149,24%, nach 2 Wochen +29,75%. 100% positive Anwenderbewertung für sofortige Hydration und Glow. UVP: 135,00EUR3. Das HYDRA INFINI SERUM (30 ml) enthält 75 Mio. Kaviar-Exosomen und verbindet mit seinen sichtbaren Oil Pearls intensive Sofortpflege mit einer langanhaltenden Feuchtigkeitsbindung. Für ein pralles, elastisches Hautgefühl ohne klebrigen Film. Resultat Wirksamkeitstest: Sofortige Feuchtigkeitszunahme +538,19%, 24 Stunden nach Anwendung +71,19%. AnwenderInnen berichten: 100% schnelle Absorption, 95% sichtbarer Glow / Festigkeit. UVP: 290,00EUR4. Die TIMELESS REPLENISHING CREAM (50 ml) kombiniert Kaviar-Exosomen, Probiotika und hautidentische Lipide, adressiert gezielt Elastizität und Barrierestärke und reduziert sichtbar die Zeichen der Hautalterung. Die reichhaltige Anti-Aging-Pflege hat mit rund 150 Mio. nicht nur die höchste Konzentration an Kaviar-Exosomen, sondern wird ergänzt durch das patentierte METAOIL CAVIAR mit bis zu 19.990 ppm hochreinem Kaviar-Extrakt. Keine andere Pflege vereint eine vergleichbare Menge an Kaviar-Exosomen und Kaviar-Extrakt in einer einzigen Formulierung. Resultat Wirksamkeitstest: Elastizität (2 mm) sofort +14,70%, nach 2 Wochen +3,25%; (8 mm) sofort +8,16%, nach 2 Wochen +2,33%. 100% positive Rückmeldungen zu langanhaltender Feuchtigkeit und Barrierestärkung. UVP: 345,00EUR5. Das METAOILCAVIAR(K) (13 ml), das patentierte Caviar-Öl der Linie, ist besonders reich an Kaviar-Nährstoffen mit 19.990 ppm Kaviarextrakt. Gleichzeitig überzeugt es durch eine überraschend leichte Textur, die die Lipidbarriere stärkt und sofortige Geschmeidigkeit sowie einen seidigen, nicht fettenden Glow verleiht. Resultat Wirksamkeitstest: Sofort spürbare Geschmeidigkeit, unterstützt die Hautbarriere und hinterlässt ein pralles Hautbild. UVP: 165,00EUR6. Die LIFTING + REJUVENATING EYE & LIP CREAM (20 ml) richtet sich mit einer gezielten Kombination aus Kaviar-Exosomen und hautstärkenden Peptiden an die empfindlichsten Zonen des Gesichts und sorgt für sichtbare Lifting-Effekte, intensive Feuchtigkeitsversorgung und eine Textur, die sich perfekt unter Make-up eignet. Resultat Wirksamkeitstest: Augen-Lifting sofort +3,17%, nach 2 Wochen +7,82%. Das sagen AnwenderInnen: 100% positive Bewertung für Faltenreduktion, Festigkeit und Feuchtigkeitsgefühl, 95% kein Pilling unter Make-up. UVP: 175,00EURAlle Produkte entsprechen vollständig den europäischen Kosmetikrichtlinien. Jeder Inhaltsstoff wird nach höchsten Standards auf Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft. CAVI EXO setzt zudem auf umweltfreundliche Verpackungslösungen und eine transparente Lieferkette.CAVI EXO ist ab sofort exklusiv über den firmeneigenen Online-Shop erhältlich: www.caviexo.de.CAVI EXO: UNVEIL THE SECRET TO TIMELESS SKIN!Über CAVI EXOCAVI EXO ist eine Premium Skincare mit Fokus auf Longevity und zellbasierte Hautregeneration. Die Kombination aus fortschrittlicher Exosomen-Technologie, Kaviarextrakt und bioaktiven Probiotika bildet die Grundlage für eine außergewöhnlich hohe Wirkstoffdichte und sichtbar regenerative Effekte. Entwickelt mit koreanischer Forschungsexpertise und wissenschaftlichem Anspruch, versteht sich CAVI EXO als Impulsgeber einer neuen Generation von luxuriöser Pflege im Skincare-Markt.Pressekontakt:seosupportFlorian Ullrichf.ullrich@seosupport.de030/88927860Original-Content von: CAVI EXO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181909/6238403