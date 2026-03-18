© Foto: adobe.stock.comGewaltige Ausbruchsbewegungen begleiten aktuell die Kursentwicklungen der Produzentenaktien im Ölsektor. Lange Zeit standen Ölaktien im Schatten von Barrick, Newmont & Co. Doch das Momentum ist gewandertExxon Mobil, Chevron & Co. mit gewaltigen Ausbruchsbewegungen Lange Zeit standen die Ölproduzenten im Schatten der eskalierenden Gold- und Silberaktien. Während Barrick Mining, Newmont oder auch Agnico Eagle Mines und Pan American Silver von Hoch zu Hoch jagten und die Aufwärtsbewegungen von Gold und Silber nachbildeten, herrschte im Ölsektor eine gewisse Tristesse. Nach dem Preisplateau, das die Ölpreise rund um den Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 ausbildeten, ging nicht mehr viel …Den vollständigen Artikel lesen
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