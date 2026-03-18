Ist das Problem bei vakanten Stellen nicht die Qualifizierung, sondern eine zu geringe Passgenauigkeit von Angebot und Nachfrage, spricht man von "Arbeitsmarkt-Mismatch". ebuero hat dazu Zahlen. Wo herrscht in der Versicherungs- und Finanzbranche Arbeitsmarkt-Mismatch, wo Fachkräftemangel? Zahlreiche Stellen bleiben trotz hoher Nachfrage monatelang unbesetzt. Warum ist das so? Dieser Frage hat sich der Büro- und Telefondienstleister ebuero gewidmet und dies untersucht.In einigen Bundesländern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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