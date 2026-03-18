Das Vertrauen der großen Akteure ist zurück. Die Spot-Bitcoin-ETFs in den USA haben am Dienstag erneut Zuflüsse verzeichnet und damit ihre Gewinnsträhne auf sieben Handelstage ausgedehnt. Eine solche Serie gab es zuletzt im Oktober vergangenen Jahres nicht mehr.Die Daten von SoSoValue zeigen ein klares Bild: Insgesamt flossen am Dienstag 199,4 Millionen Dollar in die Produkte. Der Löwenanteil entfällt dabei auf den Branchenprimus. Allein der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock verbuchte Zuflüsse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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