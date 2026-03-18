Samsung könnte künftig bei einigen Smartphones auf Displays eines Drittherstellers setzen, statt eigene Bildschirme zu verbauen. Damit will der Hersteller einem großen Problem entgegenwirken. Die Speicherkrise hat den Hardware-Markt fest im Griff. Schon jetzt lässt sich absehen, dass in den kommenden Monaten zahlreiche Tech-Gadgets teurer werden. Davon geht auch der Nothing-Mitgründer Akis Evangelidis aus, der sagt, dass alle Preise von Smartphones ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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