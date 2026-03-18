Im Projekt "LadeFlexBW" testen TransnetBW, Netze BW und Intelligent Energy System Services netz- und marktdienliches Laden von Elektroautos ohne Smart Meter oder dynamischen Stromtarif. Gesucht werden private E-Autofahrer aus Baden-Württemberg mit eigener Wallbox. Der Haken: Nur Fahrzeuge aus dem VW-Konzern werden derzeit unterstützt. Ohne ein intelligentes Messsystem (Smart Meter) ist ein netzdienliches und intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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