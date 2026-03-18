Das nordamerikanische Schnelllade-Joint-Venture Ionna von BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis und Toyota hat zwei Jahre nach seiner Gründung den 100. Standort eröffnet. Weitere 340 Ladehubs sind bereits vertraglich vereinbart und befinden sich teils in der Umsetzung. Das noch junge Joint-Venture Ionna hat vor rund 13 Monaten seine ersten Standorte in den USA geöffnet, mittlerweile sind es 100 mit knapp 1.000 Ladepunkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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