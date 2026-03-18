Berlin (ots) -Bärbel Bas setzt auf Dialog und wagt sich in die Höhle der Leistungsträger. Nach dem Eklat beim Arbeitgebertag erwarten rund 8.000 Unternehmerinnen und Unternehmer mit Spannung den Auftritt der Arbeitsministerin bei Deutschlands größtem Mittelstands-Gipfel."Über die Zusage der Bundesarbeitsministerin zum Zukunftstag Mittelstand haben wir uns außerordentlich gefreut, weil sie zeigt: Man muss nicht immer einer Meinung sein, um konstruktiv und wertschätzend im Dialog zu bleiben", sagt Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer Der Mittelstand. BVMW.Top-Thema beim Zukunftstag für die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer:Wann kommen endlich die von der Bundesregierung versprochenen Reformen, die Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen?Hierzu werden auch der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger und der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder, Stellung beziehen.In Fach-Panels und Keynotes wird es außerdem um aktuelle Herausforderungen durch geopolitische Krisen und deren gravierende Folgen für kleine und mittlere Unternehmen gehen.Wir freuen uns, Sie persönlich beim Zukunftstag Mittelstand begrüßen zu können amMittwoch, den 15. April 2026um 8:30 Uhrin der STATION BerlinLuckenwalder Str. 4-610963 BerlinWichtig: Wegen begrenzter Kapazitäten ist eine frühzeitige Akkreditierung empfohlen. Bitte melden Sie sich für den Zukunftstag Mittelstand hier an:ANMELDUNG (https://zukunftstag-mittelstand.de/de/teilnahme-tickets?doo_code=GHDVSVFGDVFGDFFF&doo_tickets_prefill=%7B%22644866%22:%201%7D)Über den VerbandDer Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/6238445