Die Aktie von Alzchem kann im heutigen Handel erneut deutlich zulegen. So springt der SDAX-Titel zwischenzeitlich auf 179,00 Euro und damit auf ein neues Rekordhoch. Dadurch hat der Kurs ein frisches Kaufsignal generiert. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des Spezialchemiekonzerns auch durch einen positiven Analystenkommentar.So hat das Analysehaus Warburg Research die Papiere von Alzchem erneut genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen hat Analyst Oliver Schwarz den fairen Wert für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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