Bereits in der Vorwoche neigte der Goldpreis zur Schwäche und startete, knapp über dem Monats-Pivot-Punkt verweilend, in die neue Handelswoche. Dabei waren die vergangenen zwei Handelstage unspektakulär. Heute allerdings schlugen die US-Erzeugerpreise zu, welche deutlich stärker als erwartet angestiegen sind. Den Tagesschlussstand beachten Die höher als erwartet ausgefallenen US-Daten üben sichtlichen Druck aus. Die Details: Die US-Erzeugerpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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