Die Deutsche Bank-Aktie befindet sich seit Anfang Februar in einem langfristigen Abwärtstrend. Am Mittwoch verliert sie aktuell leicht und steht bei 25,80 €. Nachdem die UniCredit von einem Übernahmeangebot spricht, stellt sich die Frage, wie das die Aktie der Deutschen Bank beeinflusst. Übernahme der Commerzbank geplant Am Montag wurde bekannt, dass die UniCredit ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vorbereitet. In diesem Artikel bin ich darauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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