Zürich/Bern (ots) -Rund 65 Vertreterinnen und Vertreter der kantonalen Winterhilfe-Organisationen trafen sich am 17. März in Bern zur nationalen Winterhilfe-Konferenz. Im Mittelpunkt standen Austausch, Vernetzung sowie gemeinsame Projekte im Engagement gegen Armut in der Schweiz.Armut ist auch heute noch eine Realität für jede zwölfte Person in der Schweiz. Die Winterhilfe leistet gezielte Hilfe und lindert so akute Not. Durch die Konferenz führten Präsident Prof. Dr. Thierry Carrel und Geschäftsführerin Valérie Grüter. Im Zentrum standen die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der Geschäftsstellen sowie der Austausch untereinander. Valérie Grüter betont: "Hinter jeder unserer Leistungen stehen Menschen, die vom in der Schweiz üblichen Wohlstand ausgeschlossen sind und dadurch nicht an gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben können."Konkrete Hilfe, die Teilhabe ermöglichtEin Höhepunkt der Veranstaltung waren Beiträge aus den Geschäftsstellen, dieeigene Projekte vorstellten. Zwei Beispiele: "Bio buono" der Winterhilfe Tessin ermöglicht Armutsbetroffenen Zugang zu Bio-Gemüse, denn für gesunde Nahrung bleibt im knappen Budget wenig Geld. Die Wintehilfe Uri stellte zudem ihr Projekt "Das ganze Jahr Weihnachten" vor. Es ermöglicht Working-Poor die Erfüllung kleiner und grösserer Wünsche, wie einen Tagesausflug für die ganze Familie.90 Jahre Winterhilfe. 90 Jahre Solidarität.Mit einer Feier im Berner Rathaus blickte die Winterhilfe am 18. März 2026 auf ihr 90-jähriges Bestehen zurück. Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sozialwesen nahmen daran teil und diskutierten über aktuelle Herausforderungen der Armut in der Schweiz.Rednerinnen und Redner waren:- Elisabeth Baume-Schneider, Bundesrätin- Pierre-Alain Schnegg, Regierungsrat- Prof. Dr. Thierry Carrel, Präsident Winterhilfe Schweiz- Valérie Grüter, Geschäftsführerin Winterhilfe Schweiz- Paola Eicher-Pellegrini, Geschäftsführerin Winterhilfe TessinThierry Carrel dankte allen Anwesenden, insbesonders den Botschafterinnen und Botschafter der Geschäftsstellen der Winterhilfe, die aus der ganzen Schweiz angereist waren: "Sie alle ermöglichen, dass die Winterhilfe heute DIE Organisation ist, die flächendeckend Einzelfallhilfe in der Schweiz leistet."Pressekontakt:Winterhilfe Schweiz, Esther Güdel, Tel. 044 269 40 51, esther.guedel@winterhilfe.chOriginal-Content von: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007476/100939032