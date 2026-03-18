Für die weitere Kursentwicklung von Matador Secondary Private Equity dürfte sich der Blick der Investoren vor allem auf den anstehenden Ausblick richten. Das Unternehmen will am 19. März den Geschäftsbericht für 2025 vorlegen und damit auch Erwartungen für die laufende Periode formulieren.

Bereits im Januar hatte Matador erste Eckdaten zur Entwicklung der Ausschüttungen veröffentlicht. Demnach summierten sich die Rückflüsse aus dem Portfolio im vergangenen Jahr auf 6,3 Mio. Schweizer Franken. Damit wurde erneut ein hohes Niveau erreicht, auch wenn der Wert leicht unter dem Vorjahr blieb. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem externe Faktoren: Zum einen belastete die von der US-Regierung angestoßene Zollpolitik im zweiten Quartal die Kapitalmärkte, zum anderen führte die Aufwertung des Schweizer Franken dazu, dass in US-Dollar generierte Rückflüsse in der Berichtswährung geringer ausfielen.

Inzwischen hat sich insbesondere die Währungsseite spürbar beruhigt. Die zuvor ausgeprägte Schwäche des US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken hat seit dem Sommer deutlich an Dynamik verloren. Damit entfällt ein wesentlicher Belastungsfaktor für die ausgewiesenen Ergebnisse. Operativ hatte sich die Entwicklung ohnehin stabil gezeigt, was sich bereits in steigenden Ausschüttungen im zweiten Halbjahr widerspiegelte.

Grundsätzlich profitiert Matador von seiner Spezialisierung auf Private-Equity-Secondary-Fonds. Da es sich hierbei um bestehende Fondsstrukturen mit bekannten Beteiligungen handelt, ist die Visibilität höher und das Risiko besser einschätzbar als bei klassischen Primärinvestments. Gerade in einem von erhöhter Volatilität geprägten Marktumfeld - zuletzt verstärkt durch geopolitische Spannungen und schwankende Rohstoffpreise - kann sich diese Ausrichtung als Vorteil erweisen.

Vor diesem Hintergrund wird entscheidend sein, ob das Management für die laufende Periode von weiter steigenden Ausschüttungen ausgeht. Da ein großer Teil des Portfolios zunehmend in eine reifere Phase eintritt, sind steigende Rückflüsse grundsätzlich plausibel. Entsprechend dürfte der Ausblick ein zentraler Treiber für die Wahrnehmung der Aktie am Kapitalmarkt sein.

(aktien-globlal.de, erstellt 18.03.26, 15:15 Uhr, veröffentlicht 18.03.26, 15:18 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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