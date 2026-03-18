Präsident Donald Trump hat eine 60-tägige Ausnahmeregelung für ein seit langem bestehendes US-Schifffahrtsgesetz erlassen, um die Ölmärkte inmitten des Iran-Konflikts zu stabilisieren" wie das Weiße Haus gegenüber dem US-Sender CNBC bestätigte. Die vorübergehende Aussetzung des Jones Act "wird es ermöglichen, dass lebenswichtige Ressourcen wie Öl, Erdgas, Düngemittel und Kohle 60 Tage lang ungehindert in US-Häfen gelangen", erklärte die Pressesprecherin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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