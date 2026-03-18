Polestar gibt neue Eigenkapital-Beteiligungen in Höhe von 300 Millionen Dollar bekannt - u.a. durch die französische Bankengruppe Crédit Agricole. Die neuen Investoren sichern sich dafür festgelegte Renditen. Mit ähnlichen Vereinbarungen hat sich Polestar jüngst bereits bis zu einer Milliarde Euro gesichert. Bei den neuen Investoren handelt es sich um einen größeren Kreis, genannt werden die Crédit Agricole, Vida Finance, Innovator Limited und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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