Die drei Regionen Rügen-Stralsund, Erfurt und Rhein-Ruhr haben die zweite Runde des Wettbewerbs "HyLand - Wasserstoffregionen in Deutschland" in der Kategorie HyPerformer gewonnen. Das Verkehrsministerium übergab in diesem Zuge nun Förderbescheide im Gesamtwert von 30 Millionen Euro. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat die Förderurkunden in einem Festakt an die drei Gewinnerregionen übergeben. Damit starten die Regionen Rügen-Stralsund, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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