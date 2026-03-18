© Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpaBevor die Fed am Abend über einen Zinsschritt abstimmt, nimmt der Inflationsdruck weiter zu: Die Produzenten-Preise sind im Februar stärker als erwartet gestiegen. Der Iran-Effekt ist dabei noch gar nicht eingepreist.Die US-Erzeugerpreise sind im Februar überraschend stark gestiegen, was auf höhere Kosten für Waren und Dienstleistungen hindeutet - noch vor den Auswirkungen des Krieges im Iran. Die jüngsten Daten zeigen einen Anstieg des Producer Price Index (PPI) um 0,7 Prozent, nach einem Anstieg von 0,5 Prozent im Januar, wie aus den Zahlen des US Bureau of Labor Statistics (BLS) vom Mittwoch hervorgeht. Der Index für die Kerninflation, der Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg um …Den vollständigen Artikel lesen
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