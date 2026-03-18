LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh nach den Jahreszielen für 2026 von 6,50 auf 4,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie des Kochboxen-Versenders bleibe die Dynamik negativ und zudem sei der Weg zu einem stabilen Umsatz weiterhin unklar, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass die Prognosen des Managements deutlich unter den Erwartungen gelegen hätten und auch mit Blick auf den freien Cashflow nun nichts mehr zu erwarten sei./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:42 / GMT



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