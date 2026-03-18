BarmeniaGothaer startet Image-Werbekampagnen für Privatkund*innen und KMUs Nach der Brand-Launchkampagne im vergangenen Jahr intensiviert die BarmeniaGothaer ihre Markenkommunikation und startet in diesem Frühjahr zwei neue Image-Werbekampagnen. Adressiert werden Privatkund*innen im Alter von 25 bis 49 Jahren sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Die Privatkund*innenkampagne ist vom 17. März bis Mitte Mai sichtbar, die Unternehmerkampagne läuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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