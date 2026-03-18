35% der Investoren sind Staatsbürger der Vereinigten Arabischen Emirate, während 65% Expats und internationale Investoren sind

Meilenstein spiegelt starke Nachfrage nach dem Projekt und anhaltendes Vertrauen in den Immobiliensektor der Vereinigten Arabischen Emirate wider

Ohana Development, ein führender Immobilienentwickler in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der bekannt ist für seine Luxusprojekte, hat einen Umsatz in Höhe von 1,63 Milliarden US-Dollar innerhalb von 72 Stunden für Manchester City Yas Residences by Ohana erzielt. Hierbei handelt es sich um eine bewachte Wohnanlage am Wasser, die direkt am Yas-Kanal in Abu Dhabi gelegen ist und einen neuen historischen Verkaufsrekord auf dem Immobilienmarkt der Vereinigten Arabischen Emiraten aufgestellt hat.

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Manchester City Yas Residences by Ohana (Photo: AETOSWire)

Die Investoren, die bei der Markteinführung Schlange standen, spiegeln die starke Nachfrage nach dem Projekt wider. Von den Investoren sind 35% Emirater, während 65% Expats und internationale Käufer sind. Aufgrund dieses erheblichen Interesses wird erwartet, dass Ohana Development in Kürze weitere Bestände aus dem Projekt freigeben wird.

Husein Salem, CEO von Ohana Development, erklärte in seinen Kommentaren: "Wir möchten der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate und ihrer zukunftsorientierten Führungsweise für die Förderung eines stabilen und zukunftsorientierten Investitionsumfelds unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Dieses solide Fundament stärkt weiterhin das Vertrauen der Investoren und Entwickler, die die Widerstandsfähigkeit und das Wachstum des florierenden Immobiliensektors von Abu Dhabi trotz aller sich ändernden Umstände unterstützen."

"Die starke Resonanz auf Manchester City Yas Residences by Ohana und der Verkaufsrekord innerhalb von lediglich 72 Stunden spiegeln das anhaltende Vertrauen von Investoren im In- und Ausland sowie die Anziehungskraft des einzigartigen Angebots des Projekts (Alleinstellungsmerkmal) in den Emiraten wider", ergänzte Husein Salem.

Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 1,67 Millionen Quadratmetern mit mehr als 55% des Masterplans, die für angelegte Gärten und Grünflächen vorgesehen sind. Für Sport und aktives Leben gestaltet, wird Manchester City Yas Residences by Ohana über integrierte Trainings- und Erholungseinrichtungen an einer Uferpromenade mit Einzelhandel, Gastronomie und Lifestyle-Destinationen verfügen. Darüber hinaus wird die Anlage einen Marina-Sportclub mit Wassersportaktivitäten sowie eine Reihe von Annehmlichkeiten im Resortstil, einschließlich Fitnesseinrichtungen und Schwimmbäder umfassen.

Weitere Informationen über das Projekt und andere Entwicklungen finden Sie unter https://www.ohana.ae/

Quellenangabe: AETOSWire

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