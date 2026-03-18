Die Reaktion der Börse auf die jüngsten Jahreszahlen der JDC Group fiel uneinheitlich aus. Auf einen zunächst deutlichen Kursanstieg folgte in den Tagen danach eine spürbare Korrektur - allerdings vor dem Hintergrund eines insgesamt schwachen Marktumfelds.

Operativ präsentiert sich das Unternehmen weiterhin in guter Verfassung. Im Geschäftsjahr 2025 wurde der Umsatz um 13 Prozent auf 250 Mio. Euro gesteigert, während das EBITDA mit einem Plus von 36 Prozent auf 20,6 Mio. Euro noch deutlich stärker zulegte. Damit wurde die ursprüngliche Umsatzprognose zwar knapp verfehlt, das Ergebnisziel jedoch erreicht. Ausschlaggebend war vor allem eine zwischenzeitliche Schwächephase im dritten Quartal, die im Jahresendspurt jedoch mehr als ausgeglichen wurde.

Denn im vierten Quartal zeigte sich eine deutliche Beschleunigung: Mit einem Umsatzanstieg von 18 Prozent auf 74 Mio. Euro und einem EBITDA-Zuwachs von rund 77 Prozent auf 15,4 Mio. Euro wurde das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte erzielt. Hier machten sich auch erstmals die Effekte der übernommenen FMK-Gruppe klar bemerkbar.

Die Integration des Spezialisten für digitale Kundengewinnung entwickelt sich laut Management planmäßig und dürfte bereits 2026 spürbar zum Wachstum beitragen. Aufgrund der vergleichsweise hohen Profitabilität von FMK sollte sich dies insbesondere im Ergebnis niederschlagen.

Parallel setzt JDC verstärkt auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um zusätzliche Effizienz- und Wachstumspotenziale zu heben. Während am Markt teilweise die Sorge vor zunehmendem Wettbewerb durch neue KI-basierte Plattformen besteht, sieht sich das Unternehmen selbst gut positioniert. Als zentrale Stärke wird vor allem die umfangreiche Datenbasis sowie die etablierte Infrastruktur mit breiter Anbindung an Produktanbieter hervorgehoben. Damit versteht sich JDC eher als zentrale Plattform innerhalb eines sich wandelnden Ökosystems.

Für das laufende Jahr stellt das Management ein deutlich beschleunigtes Wachstum in Aussicht. Erwartet werden Erlöse von 300 bis 330 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 35 bis 38 Mio. Euro. Selbst am unteren Ende dieser Spanne würde dies einem Gewinnanstieg von rund 70 Prozent entsprechen. Darüber hinaus wird derzeit auch die mittelfristige Planung überarbeitet, wobei nach der FMK-Übernahme eine weitere Anhebung der Ziele möglich erscheint.

Insofern ergibt sich ein spannendens Bild, das auch im Branchenvergleich zu beachten ist. Denn die kürzliche Übernahme von Netfonds geht mit einem deutlich höheren Bewertungsmultiplikator einher, was die Bewertung von JDC weiterhin als moderat erscheinen lässt. Vor dem Hintergrund der skizzierten Wachstumsdynamik könnte sich daraus mittelfristig Spielraum für eine Neubewertung ergeben. Insiderkäufe durch Organmitglieder, die vor Kurzem bekanntgegeben worden sind, lassen sich als ein weiteres Vertrauenssignal in die künftige Kursentwicklung deuten - insbesondere dann, wenn sich das Marktumfeld wieder stabilisiert.

(aktien-globlal.de, erstellt 18.03.26, 15:37 Uhr, veröffentlicht 18.03.26, 15:42 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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