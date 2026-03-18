Bitcoin und Ethereum sind keine Investment für risikoaverse Anleger. Wer grundsätzlich bereit ist, Volatilität zu ertragen, könnte jetzt mitmischen. Im privaten Bekanntenkreis werde ich - genauso wie in unseren Coachings - immer wieder gefragt, wie hoch der Anteil des Bitcoin oder anderer Kryptowährungen an meinem Gesamtvermögen eigentlich ist. Die Antwort ist so klar wie eindeutig: Es sind maximal 1,5 Prozent. Der Anteil von Kryptowährungen an meinem Portfolio nimmt deshalb so eine kleine Prozentzahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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