Ein Wechsel des KI-Tools kann deine mühsam aufgebaute Personalisierung in Sekunden zunichtemachen. In t3n MeisterPrompter zeigen wir den Prompt, der alles mitnimmt - und erklären, warum die Standardlösung nicht immer reicht. Der Lock-in-Effekt kommt bei KI-Chatbots wie ChatGPT schnell: Sie merken sich die Präferenzen eines Nutzers und bauen damit eine Datenbank auf. Wer ChatGPT verlassen und zu einem anderen Tool wechseln will, fürchtet den Datenverlust. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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