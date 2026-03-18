Gold fällt um 2

Die US-Notenbank dürfte die Zinsen unverändert lassen und gleichzeitig eine verlängerte Pause im geldpolitischen Zyklus signalisieren. Für die aktuelle Gold Prognose entsteht jedoch ein zunehmend komplexes Umfeld: Ein Ölpreisschock treibt die Inflation, während sich erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung und eines nachlassenden Arbeitsmarktes zeigen.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: Gold

Vor der Entscheidung geben die Anleiherenditen leicht nach, während der Gold Preis um knapp 2 - gefallen ist und sich aktuell bei rund 4.900 USD je Unze bewegt. Der Fokus der Märkte liegt auf der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell sowie den aktualisierten Wirtschaftsprojektionen.

Fed-Entscheidung und Auswirkungen auf den Gold Preis

Zinsentscheidung (USA, 19:00 Uhr dt. Zeit):

Prognose: 3,75 - Vorher: 3,75 %

Median-Projektionen (aktuell): 3,375 - vorher: 3,625 %

Nächstes Jahr: 3,125 - vorher: 3,375 %

Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet eine Fortsetzung der aktuellen Zinspolitik. Allerdings könnten einzelne Mitglieder der Fed bereits für Zinssenkungen plädieren, da sich die wirtschaftliche Dynamik abschwächt.

Für den Gold Preis bedeutet dies kurzfristig Gegenwind durch stabile Zinsen, mittelfristig jedoch Unterstützung, sobald Zinssenkungen eingepreist werden.

Ölpreisschock verändert die Gold Prognose

Ein neuer Unsicherheitsfaktor ist der starke Anstieg der Ölpreise auf 80-100 USD pro Barrel infolge geopolitischer Spannungen. Dies wirkt direkt inflationstreibend und verändert die geldpolitischen Erwartungen....

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