Aqara bietet Nutzern ein einheitliches, umfassendes Sicherheitserlebnis für zu Hause mit der weltweit ersten Matter-zertifizierten Kamera und der zuverlässigen kabelgebundenen Kamera

Aqara, ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich IoT, gab heute die Verfügbarkeit des Camera Hub G350, der weltweit ersten Matter-zertifizierten Kamera, sowie der Doorbell Camera G400 (kabelgebunden) bekannt und erweitert damit sein Angebot an Smart-Home-Sicherheitsprodukten der nächsten Generation. Zusammen bieten diese neuen Produkte nahtlose Interoperabilität, intelligente Überwachung und umfassende Abdeckung für das moderne Smart Home.

Camera Hub G350: Die weltweit erste Matter-zertifizierte Kamera und Smart-Home-Steuerung

Der Aqara Camera Hub G350 stellt einen wichtigen Meilenstein für Aqara dar, da er die weltweit erste und für das Unternehmen erste Matter-zertifizierte Kamera ist. Der G350 wurde für zukunftssichere Interoperabilität entwickelt und lässt sich direkt mit Matter-fähigen Plattformen* verbinden, wobei er Live-Ansicht, Zwei-Wege-Audio und Benachrichtigungen innerhalb des Matter-fähigen Ökosystems bietet. Das Gerät dient nicht nur als Sicherheitskamera für den Innenbereich, sondern fungiert in Aqara Home auch als Zigbee-Hub und Matter-Controller, wodurch Aqara-Zigbee-Geräte und Matter-Produkte von Drittanbietern unter einer einheitlichen Smart-Home-Steuerung zusammenarbeiten können. Zudem dient es als Matter-Bridge und verbindet Aqara-Zigbee-Geräte mit Matter-Ökosystemen.

Über die Vernetzung mit anderen Systemen hinaus bietet der G350 leistungsstarke Überwachungsfunktionen für Innenräume dank eines fortschrittlichen Doppellinsensystems, das eine 4K-Weitwinkelkamera mit einem 2,5K-Teleobjektiv kombiniert. Mit einem bis zu 9-fachen Hybridzoom und einem leichtgängigen Schwenk-Neige-Mechanismus, der eine 360°-Abdeckung ermöglicht, erfasst die Kamera sowohl Panoramaansichten als auch Details aus nächster Nähe im gesamten Haus. Die KI-gestützte automatische Verfolgung sorgt dafür, dass Personen und Haustiere im Bild bleiben, während die integrierte Intelligenz wichtige Ereignisse und Geräusche erkennt, um sicherzustellen, dass Nutzer nur Benachrichtigungen erhalten, die wirklich von Bedeutung sind. Der G350 wurde unter Berücksichtigung des Datenschutzes entwickelt und verfügt zudem über Optionen für verschlüsselten Cloud-Speicher, Unterstützung für lokale Aufzeichnungen sowie einen physischen Objektivschutzmechanismus, der die Kamera automatisch abdeckt, wenn sie ausgeschaltet wird.

Doorbell Camera G400 (kabelgebunden): Ständig aktive, kabelgebundene Video-Türklingel mit PoE und lokaler KI

Für die Sicherheit im Außenbereich ist die Doorbell Camera G400 (kabelgebunden) auf einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Mit einer Auflösung von 2K, einem 165°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld und einem Seitenverhältnis von 3:4 erfasst die G400 Besucher und Pakete auf einen Blick klar und deutlich. Sie unterstützt Power-over-Ethernet (PoE) für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und eine stabile kabelgebundene Netzwerkverbindung oder die vorhandene 8-24-V-Türklingelverkabelung mit Dualband-WLAN 6 (2,4 GHz/5 GHz).

Die G400 kombiniert zudem lokale und cloudbasierte KI-Erkennung, um kontextbezogene Sicherheitswarnungen zu liefern. Dank der geräteinternen Erkennung kann die Kamera Personen und Bewegungen auch ohne Internetverbindung erkennen, während zusätzliche cloudbasierte KI-Funktionen Gesichter, Pakete, Fahrzeuge, Tiere und andere Ereignisse identifizieren können, um eine noch umfassendere Überwachung zu ermöglichen. Die Türklingelkamera lässt sich nahtlos in die wichtigsten Smart-Home-Plattformen integrieren, darunter Apple Home mit HomeKit Secure Video**, Amazon Alexa, Google Home und SmartThings. Dank der RTSP-Unterstützung kann es Videos auch auf Plattformen wie Home Assistant und andere kompatible Netzwerk-Videorekordersysteme streamen.

Sicherheit, die auf Interoperabilität ausgelegt und auf Datenschutz ausgerichtet ist

Die Markteinführung des G350 und der G400 unterstreicht Aqaras Engagement für lokal orientierte Intelligenz, datenschutzorientiertes Design und umfassende Interoperabilität innerhalb des Ökosystems. Dabei werden ständige Sichtbarkeit, fortschrittliche KI-Erkennung sowie sicherer lokaler und Cloud-Speicher kombiniert ohne die Nutzer an ein einziges Ökosystem zu binden. Aqara bietet weiterhin professionelle Sicherheitsfunktionen für moderne Smart Homes und sorgt dabei für ein einheitliches Sicherheitserlebnis, das sich über Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant sowie Plattformen für Profis und Enthusiasten erstreckt.

Beide Produkte legen besonderen Wert auf Datenschutz und Benutzerkontrolle und bieten Funktionen wie lokalen microSD-Speicher (bis zu 512 GB)*** sowie NAS-Backups und einen durchgehend verschlüsselten Aqara-Cloud-Speicher über HomeGuardian. Darüber hinaus bietet die physische Sichtschutzklappe des G350, die das Objektiv automatisch abdeckt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird, den Nutzern zuverlässigen Schutz der Privatsphäre.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen zum neuen Camera Hub G350 und zur Doorbell Camera G400 (kabelgebunden) finden Sie auf der Website von Aqara.

Der Camera Hub G350 ist ab sofort zum Verkauf in USD über die offizielle Website von Aqara, bei autorisierten Händlern sowie auf großen E-Commerce-Plattformen wie Amazon (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, Spanien, Großbritannien, USA) erhältlich.

Die Doorbell Camera G400 (kabelgebunden) ist ab sofort über die offizielle Website von Aqara, autorisierte Händler sowie große E-Commerce-Plattformen wie Amazon (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, Spanien, Großbritannien, USA) erhältlich.

*Zur Integration des Camera Hub G350 und G400 in das jeweilige Matter-fähige Ökosystem ist ein Matter Controller erforderlich. Darüber hinaus hängt die Integration der Matter-zertifizierten Kamera G350 vom jeweiligen Entwicklungsstand der einzelnen Plattformen ab.

**Um die Modelle G350 und G400 mit HomeKit Secure Video nutzen zu können, sind ein iCloud+-Abonnement und ein Apple Home Hub erforderlich.

***Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Über Aqara

Als weltweit führendes Unternehmen und Pionier im Bereich IoT hat sich Aqara zum Ziel gesetzt, ganzheitliche, personalisierte Smart-Home-Erlebnisse zu schaffen, die für jedermann zugänglich sind. Wir bieten eines der umfangreichsten Sortimente an Smart-Produkten in mehr als 30 Kategorien und betreuen mit Stolz über 12 Millionen Nutzer auf fünf Kontinenten.

Unsere Produkte, die wir selbst entwickeln, vereinen modernste Hardware-Technologie, ausgeklügeltes Software-Design und KI-Fähigkeiten und wurden mit mehr als 300 Branchenauszeichnungen gewürdigt. Sie sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die wichtigsten Ökosysteme von Drittanbietern integrieren lassen und den Nutzern damit beispiellose Flexibilität bieten. Die Lösungen von Aqara sind darauf ausgelegt, das ultimative Smart-Home-Erlebnis zu bieten und den Alltag zu bereichern, indem sie Wohnräume intelligenter, nachhaltiger und an die sich wandelnden Bedürfnisse der Nutzer anpassungsfähiger machen.

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