Applied Materials: Warum die Aktie vor einem neuen Bullenlauf steht!

Dividenden-Boost und KI-Fantasie als Kurstreiber!

Rückblick

Applied Materials ist als Anbieter von Anlagen für die Halbleiterproduktion ein zentraler Profiteur des aktuellen KI-Booms. Die Aktie befindet sich in einem etablierten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Rekordhochs bei fast 396 US-Dollar sehen wir nach einem Rücksetzer die Konsolidierung der Aktie.

Applied Materials-Aktie: Chart vom 18.03.2026, Kürzel: AMAT, Kurs: 353.64 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir sehen bei 355 US-Dollar eine Widerstandszone. Sollte der Kurs nachhaltig über diese Marke steigen, ist der Weg in Richtung des Rekordhochs frei.

Mögliches bärisches Szenario

Kurse unter der Stopp-Loss-Marke unseres Setups bei 340 US-Dollar wären ein erstes Warnzeichen. Ein Rücksetzer zum EMA 50 bei etwa 330 US-Dollar wäre der nächste logische Schritt.

Meinung

Erst vor wenigen Tagen (März 2026) hat Applied Materials die Quartalsdividende um 15 % auf 0,53 US-Dollar erhöht. Dies ist das neunte Jahr in Folge mit Steigerungen und unterstreicht die starke Cashflow-Generierung. Zudem wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 10 Mrd. US-Dollar genehmigt. Die Partnerschaften mit Speicherchip-Giganten wie SK Hynix und Micron zur Entwicklung von KI-Speichern der nächsten Generation festigen die Marktposition. Das solide Unternehmen mit wachsenden Gewinnen und Aktionärsvergütungen steht kurz davor ein neues Rekordhoch zu erreichen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 279.72 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.43 Mrd. USD

Meine Meinung zu Applied Materials ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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