Mainz (ots) -
Woche 16/26
Sa., 11.4.
Bitte Folgenänderung beachten:
4.15 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)
1. Heldin des Tages
Gerdi Senta Berger
Herbert Brot Michael Roll
Frau Fröhlich Susi Nicoletti
Frau Schmalzl Barbara Gallauner
Frau Brot Erika Wackernagel
und andere
Musik: Lydie Auvray
Kamera: Michael Epp
Buch und Regie: Michael Verhoeven
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
(Erstsendung 12.11.1989)
BRD 1989
Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027
("Die schnelle Gerdi: 3. Oktoberfest" verschiebt sich auf Do., 23.4., 4.15 Uhr)
Woche 17/26
Sa., 19.4.
Bitte Programmänderung beachten:
3.45 Die schnelle Gerdi (VPS 3.44/Mono/4:3)
2. Muttertag
Gerdi Senta Berger
Herbert Brot Michael Roll
Frau Fröhlich Susi Nicoletti
Rudi Friedrich von Thun
JenniferElena Rublack
GüntherRobert Giggenbach
Frau Schmalzl Barbara Gallauner
Frau Brot Erika Wackernagel
und andere
Musik: Lydie Auvray
Kamera: Michael Epp
Buch und Regie: Michael Verhoeven
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
(Erstsendung 19.11.1989)
BRD 1989
Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027
(Die Wiederholung "Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?" entfällt.)
\u2003
Do., 23.4.
Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten:
4.15 Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3)
3. Oktoberfest
(Text und weitere Angaben s. 11.4.2026)
5.05 - hallo deutschland (VPS 5.00)
5.30
(Die Wiederholung "SOKO Stuttgart: K.o. im zweiten Satz" entfällt.)
Fr., 24.4.
Bitte Programmänderung ab 2.45 Uhr beachten:
2.45 Detective Grace - Rigor Mortis (VPS 3.30)
4.15 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)
4. Gerdi gründet eine Familie
(Text und weitere Angaben s. 25.4.2026)
5.05 - hallo deutschland (VPS 5.00)
5.30
(Die Wiederholung "Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde" entfällt.)
Woche 18/26
Sa., 25.4.
Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten:
4.30 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)
5. Gutes neues Jahr
Gerdi Senta Berger
Herbert Brot Michael Roll
Jennifer Elena Rublack
Günther Robert Giggenbach
Frau Fröhlich Susi Nicoletti
Frau Schmalzl Barbara Gallauner
Herr Schultz Michael Gahr
Frau Schultz Inge Schulz
Frau Brot Erika Wackernagel
und andere
Musik: Lydie Auvray
Kamera: Michael Epp
Buch und Regie: Michael Verhoeven
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
(Erstsendung 10.12.1989)
BRD 1989
Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027
5.20 - Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.25)
(Die Folge "Die schnelle Gerdi 4. Gerdi gründet eine Familie"
wird auf den Fr., 24.4., 4.15 Uhr vorgezogen.)
\u2003
So., 26.4.
Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten:
4.15 Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3)
6. Miss Miramare
Gerdi Senta Berger
Herbert Brot Michael Roll
Rudi Friedrich von Thun
Frau Fröhlich Susi Nicoletti
JenniferElena Rublack
GüntherRobert Giggenbach
Zwei "noble" KundenDirk Galuba
Wiener HehlerGeorg Marischka
und andere
Musik: Lydie Auvray
Kamera: Michael Epp
Buch und Regie: Michael Verhoeven
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
(Erstsendung 26.11.1989)
BRD 1989
Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027
5.05- Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.15)
5.30
(Die Wiederholung "ZDF.reportage Luxusverkäufer in Deutschland" verschiebt
sich auf Mi., 29.4., 4.30 Uhr. Die Wiederholung "Länderspiegel" entfällt.)
Mi., 29.4.
Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten:
4.30....ZDF.reportage (VPS 4.29)
Luxusverkäufer in Deutschland
(weitere Angaben siehe So., 26.4., 5.00 Uhr)
5.00- hallo deutschland (VPS 4.30)
5.30
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6238566
Woche 16/26
Sa., 11.4.
Bitte Folgenänderung beachten:
4.15 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)
1. Heldin des Tages
Gerdi Senta Berger
Herbert Brot Michael Roll
Frau Fröhlich Susi Nicoletti
Frau Schmalzl Barbara Gallauner
Frau Brot Erika Wackernagel
und andere
Musik: Lydie Auvray
Kamera: Michael Epp
Buch und Regie: Michael Verhoeven
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
(Erstsendung 12.11.1989)
BRD 1989
Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027
("Die schnelle Gerdi: 3. Oktoberfest" verschiebt sich auf Do., 23.4., 4.15 Uhr)
Woche 17/26
Sa., 19.4.
Bitte Programmänderung beachten:
3.45 Die schnelle Gerdi (VPS 3.44/Mono/4:3)
2. Muttertag
Gerdi Senta Berger
Herbert Brot Michael Roll
Frau Fröhlich Susi Nicoletti
Rudi Friedrich von Thun
JenniferElena Rublack
GüntherRobert Giggenbach
Frau Schmalzl Barbara Gallauner
Frau Brot Erika Wackernagel
und andere
Musik: Lydie Auvray
Kamera: Michael Epp
Buch und Regie: Michael Verhoeven
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
(Erstsendung 19.11.1989)
BRD 1989
Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027
(Die Wiederholung "Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?" entfällt.)
\u2003
Do., 23.4.
Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten:
4.15 Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3)
3. Oktoberfest
(Text und weitere Angaben s. 11.4.2026)
5.05 - hallo deutschland (VPS 5.00)
5.30
(Die Wiederholung "SOKO Stuttgart: K.o. im zweiten Satz" entfällt.)
Fr., 24.4.
Bitte Programmänderung ab 2.45 Uhr beachten:
2.45 Detective Grace - Rigor Mortis (VPS 3.30)
4.15 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)
4. Gerdi gründet eine Familie
(Text und weitere Angaben s. 25.4.2026)
5.05 - hallo deutschland (VPS 5.00)
5.30
(Die Wiederholung "Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde" entfällt.)
Woche 18/26
Sa., 25.4.
Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten:
4.30 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)
5. Gutes neues Jahr
Gerdi Senta Berger
Herbert Brot Michael Roll
Jennifer Elena Rublack
Günther Robert Giggenbach
Frau Fröhlich Susi Nicoletti
Frau Schmalzl Barbara Gallauner
Herr Schultz Michael Gahr
Frau Schultz Inge Schulz
Frau Brot Erika Wackernagel
und andere
Musik: Lydie Auvray
Kamera: Michael Epp
Buch und Regie: Michael Verhoeven
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
(Erstsendung 10.12.1989)
BRD 1989
Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027
5.20 - Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.25)
(Die Folge "Die schnelle Gerdi 4. Gerdi gründet eine Familie"
wird auf den Fr., 24.4., 4.15 Uhr vorgezogen.)
\u2003
So., 26.4.
Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten:
4.15 Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3)
6. Miss Miramare
Gerdi Senta Berger
Herbert Brot Michael Roll
Rudi Friedrich von Thun
Frau Fröhlich Susi Nicoletti
JenniferElena Rublack
GüntherRobert Giggenbach
Zwei "noble" KundenDirk Galuba
Wiener HehlerGeorg Marischka
und andere
Musik: Lydie Auvray
Kamera: Michael Epp
Buch und Regie: Michael Verhoeven
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
(Erstsendung 26.11.1989)
BRD 1989
Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027
5.05- Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.15)
5.30
(Die Wiederholung "ZDF.reportage Luxusverkäufer in Deutschland" verschiebt
sich auf Mi., 29.4., 4.30 Uhr. Die Wiederholung "Länderspiegel" entfällt.)
Mi., 29.4.
Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten:
4.30....ZDF.reportage (VPS 4.29)
Luxusverkäufer in Deutschland
(weitere Angaben siehe So., 26.4., 5.00 Uhr)
5.00- hallo deutschland (VPS 4.30)
5.30
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6238566
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