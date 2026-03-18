Mainz (ots) -Woche 16/26Sa., 11.4.Bitte Folgenänderung beachten:4.15 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)1. Heldin des TagesGerdi Senta BergerHerbert Brot Michael RollFrau Fröhlich Susi NicolettiFrau Schmalzl Barbara GallaunerFrau Brot Erika Wackernagelund andereMusik: Lydie AuvrayKamera: Michael EppBuch und Regie: Michael VerhoevenGemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF(Erstsendung 12.11.1989)BRD 1989Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027("Die schnelle Gerdi: 3. Oktoberfest" verschiebt sich auf Do., 23.4., 4.15 Uhr)Woche 17/26Sa., 19.4.Bitte Programmänderung beachten:3.45 Die schnelle Gerdi (VPS 3.44/Mono/4:3)2. MuttertagGerdi Senta BergerHerbert Brot Michael RollFrau Fröhlich Susi NicolettiRudi Friedrich von ThunJenniferElena RublackGüntherRobert GiggenbachFrau Schmalzl Barbara GallaunerFrau Brot Erika Wackernagelund andereMusik: Lydie AuvrayKamera: Michael EppBuch und Regie: Michael VerhoevenGemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF(Erstsendung 19.11.1989)BRD 1989Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027(Die Wiederholung "Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?" entfällt.)\u2003Do., 23.4.Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten:4.15 Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3)3. Oktoberfest(Text und weitere Angaben s. 11.4.2026)5.05 - hallo deutschland (VPS 5.00)5.30(Die Wiederholung "SOKO Stuttgart: K.o. im zweiten Satz" entfällt.)Fr., 24.4.Bitte Programmänderung ab 2.45 Uhr beachten:2.45 Detective Grace - Rigor Mortis (VPS 3.30)4.15 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)4. Gerdi gründet eine Familie(Text und weitere Angaben s. 25.4.2026)5.05 - hallo deutschland (VPS 5.00)5.30(Die Wiederholung "Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde" entfällt.)Woche 18/26Sa., 25.4.Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten:4.30 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)5. Gutes neues JahrGerdi Senta BergerHerbert Brot Michael RollJennifer Elena RublackGünther Robert GiggenbachFrau Fröhlich Susi NicolettiFrau Schmalzl Barbara GallaunerHerr Schultz Michael GahrFrau Schultz Inge SchulzFrau Brot Erika Wackernagelund andereMusik: Lydie AuvrayKamera: Michael EppBuch und Regie: Michael VerhoevenGemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF(Erstsendung 10.12.1989)BRD 1989Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 20275.20 - Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.25)(Die Folge "Die schnelle Gerdi 4. Gerdi gründet eine Familie"wird auf den Fr., 24.4., 4.15 Uhr vorgezogen.)\u2003So., 26.4.Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten:4.15 Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3)6. Miss MiramareGerdi Senta BergerHerbert Brot Michael RollRudi Friedrich von ThunFrau Fröhlich Susi NicolettiJenniferElena RublackGüntherRobert GiggenbachZwei "noble" KundenDirk GalubaWiener HehlerGeorg Marischkaund andereMusik: Lydie AuvrayKamera: Michael EppBuch und Regie: Michael VerhoevenGemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF(Erstsendung 26.11.1989)BRD 1989Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 20275.05- Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.15)5.30(Die Wiederholung "ZDF.reportage Luxusverkäufer in Deutschland" verschiebtsich auf Mi., 29.4., 4.30 Uhr. Die Wiederholung "Länderspiegel" entfällt.)Mi., 29.4.Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten:4.30....ZDF.reportage (VPS 4.29)Luxusverkäufer in Deutschland(weitere Angaben siehe So., 26.4., 5.00 Uhr)5.00- hallo deutschland (VPS 4.30)5.30Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6238566