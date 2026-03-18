PARIS, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. ("XBP Global" oder "das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führender Anbieter von Workflow-Automatisierung, der jahrzehntelange Branchenerfahrung, eine globale Präsenz und agentische KI nutzt, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen und die digitale Transformation neu zu gestalten, hat heute bekannt gegeben, dass es einen Auftrag im Wert von über einer Million Euro erhalten hat, um eine auf agentischer KI basierende Plattform der nächsten Generation für die intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) bei einem führenden Krankenversicherer in Frankreich zu implementieren. Im Rahmen des Projekts werden agentische KI-Workflows eingeführt, die darauf ausgelegt sind, komplexe manuelle Prozesse zu automatisieren, indem sie unstrukturierte Daten interpretieren und entsprechend reagieren. Dadurch soll die Klassifizierung, das Routing sowie die Datenextraktion bei komplexen Gesundheitsdokumentationen und im Fallmanagement verbessert werden.

XBP Global wird dafür die bestehende Dokumentenerfassungsumgebung des Kunden um eine neue KI-gestützte Plattform erweitern. Diese soll Daten aus eingehenden Informationsströmen interpretieren, klassifizieren und extrahieren und so den Übergang von der statischen Dokumentenverarbeitung zur dynamischen, intelligenten Workflow-Ausführung ermöglichen.

Ein besonderes Merkmal der Lösung ist das sichere und skalierbare On-Site-Bereitstellungsmodell eines Large Language Models (LLM). Sensible gesundheits- und personenbezogene Daten verbleiben dadurch vollständig innerhalb der kontrollierten IT-Umgebung des Kunden, während gleichzeitig die Vorteile moderner KI genutzt werden können. Gleichzeitig lassen sich tokenbasierte Abrechnungsmodelle vermeiden, deren Kosten in der Praxis schnell auswuchern können. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, über isolierte Anwendungsfälle der Automatisierung hinauszugehen und den Einsatz von KI vertrauensvoll auf geschäftskritische Arbeitsabläufe auszuweiten, insbesondere in stark regulierten Umgebungen, in denen Kontrolle, Sicherheit und Kostenvorhersehbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Die Plattform kombiniert mehrere KI-Technologien innerhalb einer geschützten Infrastruktur. Damit können auch stark regulierte Organisationen des öffentlichen Sektors Automatisierung einsetzen, ohne Abstriche bei strengen Vorgaben zur Daten-Governance und Budgetkontrolle machen zu müssen. Das aktuelle Projekt ist als erste Phase konzipiert, die sich jedoch zu einem deutlich umfassenderen Transformationsprogramm ausweiten lässt, sobald die Ergebnisse validiert sind. Dies verdeutlicht die steigende Nachfrage nach einer skalierbaren, unternehmensweiten Einführung agentischer KI.

"Organisationen suchen heute zunehmend nach intelligenten Systemen, die über klassische Automatisierung hinausgehen - Systeme, die Informationen verstehen, sich flexibel an komplexe Prozesse anpassen und zugleich sicher innerhalb regulierter Umgebungen betrieben werden können", so Vitalie Robu, President XBP Europe. "Indem wir unsere langjährige Erfahrung in der Verarbeitung unstrukturierter Daten mit den Möglichkeiten von agentischer KI verbinden, unterstützen wir Institutionen dabei, ihre Effizienz deutlich zu steigern und bessere Ergebnisse bei stark manuell geprägten Arbeitsabläufen zu erzielen."

Das Projekt markiert einen weiteren wichtigen Schritt beim Einsatz moderner KI in der Gesundheitsverwaltung. Gleichzeitig entspricht es der strategischen Ausrichtung von XBP Global, sichere, unternehmensweite, durch agentische KI gestützte intelligente Dokumentenverarbeitungslösungen für Organisationen bereitzustellen, die komplexe Informationsflüsse verwalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", "schätzen", "voraussehen", "glauben", "vorhersagen", "planen", "Ziele", "Prognosen", "könnte", "würde", "fortsetzen", "prognostizieren" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und (7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März 2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über 2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten und neue Wertpotenziale zu erschließen.

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