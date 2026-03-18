In wenigen Stunden ist es soweit: Fed-Chef Jerome Powell verkündet den Zinsentscheid. Das eigentliche Highlight der Woche dürfte jedoch einmal mehr die anschließende Rede des US-Notenbankchefs sein. Denn die Märkte haben im Vorfeld bereits eine klare Erwartung, in welche Richtung sich die Zinsen bewegen werden.Laut dem FedWatch-Tool der CME Group dürfte Powell die Zinsen später mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,9 Prozent auf dem aktuellen Niveau belassen und damit eine Zinspause verkünden. Sollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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