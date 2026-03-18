Die Berliner Verkehrsbetriebe arbeiten parallel am Bau von zwei neuen E-Bus-Depots. Auf dem Betriebshof an der Säntisstraße in Marienfelde feiern die Hauptstädter nun das Richtfest. Dieselbe Etappe hatte das zweite Neubau-Projekt in Treptow bereits vor drei Monaten passiert. Im Sommer 2025 haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf einer rund 6,6 Hektar großen Fläche mit der Errichtung eines neuen E-Bus-Betriebshofs in Marienfelde begonnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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