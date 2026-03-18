Durch diese Transaktion wird RecVue RevOS zu einem vereinheitlichten Revenue-to-Cash-Betriebssystem

RecVue, der Marktführer für KI-gestützte Abrechnungs- und Umsatzmanagement-Plattformen für komplexe Monetarisierungslösungen für Unternehmen, gab heute den Abschluss der Übernahme von AiVidens bekannt. Durch die Übernahme dieser Cash-Management- und Inkasso-Plattform wird es RecVue Unternehmen ermöglichen, über die reine Umsatzautomatisierung hinauszugehen und Vertragsmanagement, Abrechnung, Inkasso, Umsatz-Compliance, Umsatzbeteiligung sowie Liquiditätsmanagement in einem einzigen Umsatz-Betriebssystem zu vereinen.

"Diese Übernahme ist ein weiterer Fortschritt in unserer Strategie, die strukturelle Lücke zwischen Umsatz und Liquidität zu schließen", so Nishant Nair, Gründer und CEO von RecVue. "CFOs tragen heute nicht nur für die Umsatzgenauigkeit Verantwortung, sondern auch für die Liquiditätsentwicklung und die Effizienz des Betriebskapitals. Mit AiVidens erweitern wir RevOS, um kommerzielle Aktivitäten direkt mit der Cash-Realisierung zu verknüpfen."

CFOs von Unternehmen, die mit diesen immer umfangreicheren Aufgaben betraut sind, kämpfen gleichzeitig mit uneinheitlichen Systemen und Daten. Verträge werden im CRM verwaltet, die Rechnungsstellung erfolgt im ERP, Inkasso wird über separate Lösungen abgewickelt, und die Umsatzrealisierung wird in speziellen Accounting-Tools und Tabellenkalkulationen verwaltet. Diese Fragmentierung führt zu Umsatzeinbußen, Audit-Risiken, verzögerter Cash-Realisierung und Ineffizienz des Umlaufvermögens.

Die Übernahme von AiVidens wird die RecVue RevOS-Plattform zu einem vollkommen vereinheitlichten, KI-gestützten Betriebsmodell für den gesamten Prozess vom Umsatz bis zum Zahlungseingang erweitern. RevOS kann Vertragsmanagement, Monetarisierung und Abrechnung, Forderungsmanagement und Inkasso, Umsatz-Compliance sowie die Gewinnbeteiligung von Dritten in einem einzigen, intelligenten System vereinen. Durch die Integration von KI-gestütztem Forderungsmanagement und prädiktiver Zahlungsintelligenz wird RecVue kommerzielle Aktivitäten nahtlos mit Finanzergebnissen verknüpfen und so die Cash-Realisierung beschleunigen, die Liquiditätstransparenz verbessern und für die Transformation der Monetarisierung in eine vorhersehbare Cash-Performance sorgen.

"Unternehmen müssen mit zunehmender Komplexität in den Bereichen Rechnungsstellung, Umsatzerfassung und Cash-Management umgehen", so Nair. "Eine der größten Herausforderungen besteht darin, komplexe Umsatzmodelle in vorhersehbare Liquidität umzuwandeln. Mit dieser Übernahme stärken wir unsere Fähigkeit, Finanzteams bei der produktiveren Verwaltung von Forderungen, der Beschleunigung der Cash-Conversion, der Reduzierung des Risikos von Forderungsausfällen, der Optimierung des Umlaufvermögens und dem effizienteren Einsatz von Unternehmensressourcen zu unterstützen."

"Dieser Schritt ist ein bedeutender Meilenstein bei der Neudefinition des Liquiditätsmanagements in Unternehmen", so Edouard Beauvois, Mitbegründer von AiVidens. "Kunden, die unsere KI-gestützte Forderungsanalyse nutzen, verkürzen ihre DSO um durchschnittlich fünf Tage und steigern ihre Inkasso-Effizienz um 20 %. Durch die Integration in RecVue RevOS transformiert diese Funktion reaktives Inkasso in vorausschauende Cash-Performance im Unternehmensmaßstab."

Im Zuge der Übernahme wird die AiVidens-Lösung für das Forderungsmanagement als Teil von RecVue RevOS verfügbar sein. Das AiVidens-Team wird Teil von RecVue, und RecVue wird eine neue EMEA-Vertriebsniederlassung in Brüssel, Belgien, eröffnen.

Erfahren Sie mehr im Webinar Revenue to Cash: Predictive Liquidity for Enterprise CFOs (Vom Umsatz zum Cashflow: Vorausschauende Liquiditätsplanung für CFOs in Unternehmen) am 2. April.

Über RecVue

RecVue ist das speziell für moderne Monetarisierungsmodelle entwickelte KI-basierte Revenue Operating System (RevOS). RecVue wurde für die komplexesten Umsatzumgebungen von heute konzipiert und vereint Abrechnung, Umsatzerfassung und Partnervergütungsmodelle in einer einzigen, KI-gestützten Plattform. Mit nativem Support für nutzungsbasierte, wiederkehrende, Meilenstein- und Mehrparteien-Monetarisierungsmodelle automatisiert und skaliert RecVue den gesamten Umsatzlebenszyklus vom Angebot über die Zahlung bis zum Abschluss , ohne dass eine Umstrukturierung der Technologieplattform erforderlich wäre. RecVue lässt sich nahtlos in ERP- und CRM-Systeme integrieren und sorgt mit intelligenten Workflows dafür, dass Umsatzverluste vermieden, Abrechnungszyklen beschleunigt und Compliance-Anforderungen erfüllt werden. RecVue wird von über 200 juristischen Personen in mehr als 50 Ländern sowie von führenden Marken wie Hertz, World Wide Technology, ACI Worldwide, Textainer, Landstar und Crown Castle genutzt. Erfahren Sie mehr: www.recvue.com.

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