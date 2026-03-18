Schwalbach am Taunus (ots) -Head & Shoulders, der weltweit führende Experte für Kopfhautpflege, bringt eine innovative Haar- und Kopfhautpflegeserie für trockene und empfindliche Kopfhaut auf den Markt: DERMAXPRO Pure Hydration (https://www.headandshoulders.de/de-de/anti-schuppen-produkte/derma-x-pro-pure-hydration/). Diese neue Produktlinie wurde gemeinsam mit Dermatolog:innen der Skin Health Alliance entwickelt und ist frei von sulfatierten Tensiden, Silikonen und Farbstoffen. Sie hilft, geschädigte, trockene Kopfhaut zu reparieren und gleichzeitig das Haar sanft zu pflegen. Die Pure Hydration Serie besteht aus einem Shampoo und einer ausspülbaren Kopfhautmaske. Beide Produkte wurden wissenschaftlich auf ihre Verträglichkeit getestet und mit dem ECARF-Qualitätssiegel (https://www.headandshoulders.de/de-de/ecarf/) für allergikerfreundliche Produkte ausgezeichnet.Die neue Produktline von DERMAXPRO wurde für Menschen entwickelt, die eine Lösung für ihre Kopfhautprobleme suchen, ohne ihre empfindliche Kopfhaut Inhaltsstoffen auszusetzen, mit denen sie sich nicht wohlfühlen oder auf die sie möglicherweise empfindlich reagieren. Damit entspricht sie dem "Clean Beauty"-Trend; gleichzeitig bietet sie die gewohnten Produktvorteile von DERMAXPRO zur Feuchtigkeitsbalance der Kopfhaut.Die zweistufige Pflegekollektion besteht aus dem Pure Hydration Shampoo und der Pure Scalp Hydrator Kopfhautmaske zum Ausspülen und ist frei von sulfatierten Tensiden, Silikonen und Farbstoffen. Die Pure Hydration Formel ist mit einem Ceramide-Komplex angereichert, um die Barrierefunktion der Kopfhaut wiederherzustellen und trockener und empfindlicher Kopfhaut lang anhaltende Feuchtigkeit zu spenden. Sie enthält außerdem den bewährten Wirkstoff Pirocton-Olamin, der trockene Kopfhaut, Schuppen und deren Symptome wirksam bekämpft.Hinter der Kollektion stehen zwei führende, unabhängige dermatologische Autoritäten:- Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dermatolog:innen der Skin Health Alliance: Dermatolog:innen waren von Anfang an beteiligt, von der Konzeption über die Entwicklung der Formel bis hin zu persönlichen Tests und Überprüfungen, um sicherzustellen, dass das Produkt den höchsten Standards für die Eignung für empfindliche Haut entspricht.- Zertifiziert durch ECARF: Die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF) hat das Siegel nach strengen klinischen Tests an Proband:innen mit atopischer Dermatitis vergeben. Die Studien bestätigten die ausgezeichnete Verträglichkeit der Produkte.Die DERMAXPRO Pure Hydration Pflegelinie ist als zweistufige Pflegekollektion für optimale Ergebnisse konzipiert:DERMAXPRO Pure Hydration Shampoo:- Das milde Shampoo reinigt Haar und Kopfhaut gründlich und versorgtsie mit Feuchtigkeit.- 5,49 EUR*, 250 mlDERMAXPRO Pure Scalp Hydrator Kopfhautmaske:- Nach der Haarwäsche die reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Kopfhautmaske mit dem Präzisionsapplikator direkt auf die Kopfhaut auftragen. Einmassieren und 1-3 Minuten einwirken lassen, dann ausspülen. Für eine intensiv mit Feuchtigkeit versorgte und beruhigte Kopfhaut.- 5,99 EUR*, 145 ml* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.Über ECARFDie Europäische Stiftung für Allergieforschung, ECARF (für: "European Centre for Allergy Research Foundation") arbeitet weltweit an der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Allergien. Gemeinsam mit der ECARF Institute GmbH ist das Ziel die Erforschung von Allergien, die Aufklärungs- und Bildungsarbeit sowie die Zertifizierung allergikerfreundlicher Produkte und Dienstleistungen durch das ECARF-Qualitätssiegel. Das global anerkannte Zeichen wurde bisher über 10.000 Mal in den unterschiedlichsten Produktkategorien vergeben. Weitere Informationen über ECARF finden Sie auf der Webseite www.ecarf.org.Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always , Ambi Pur , Ariel, Bounty , Braun , Charmin , Crest , Dawn , Downy , Fairy , Febreze , Gain , Gillette ,Head&Shoulders , Lenor , Olay , Oral-B , Pampers , Pantene , SK-II , Tide , Whisper und Wick . P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.Pressekontakt:Ketchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfMilena Berg, Tel.: +49 174 3028478, E-Mail: milena.berg@omc.comP&G I Beauty Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Heike Rübeling, Tel.: +49 173 7262806, E-Mail: ruebeling.h@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6238569